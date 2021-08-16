Беженцы как стихия. Бегущие из Афганистана станут катастрофой для соседей

Афганистан сменил правительство: к власти пришел «Талибан»*. Как только стало известно, что президент сложил полномочия, множество людей предпочли с риском для жизни бежать из страны. Пока основная волна мигрантов приходится на сопредельные государства. Но куда направятся афганцы потом и станут ли они проблемой для мирового сообщества, пока не ясно.

В минувшие выходные исламистское движение захватило власть в Афганистане. В воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана»* вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Первое лицо государства Ашраф Гани сложил полномочия и спешно покинул страну. Сначала сообщали, что президент направился в Ташкент, но МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

Несмотря на то, что талибы не встретили практически никакого сопротивления от афганцев, новой власти далеко не все рады. В банках Кабула выстраивались огромные очереди из тех, кто надеялся поскорее снять все сбережения и сбежать из города, а лучше — из страны. Люди буквально штурмом брали аэропорт — последнее место, которое оставалось под контролем сил НАТО.

Бежали не только афганцы — полным ходом шла эвакуация сотрудников посольств. Но аэропорт заполнили тысячи жителей страны в надежде улететь на иностранном транспорте. Американские военные разгоняли гражданских выстрелами. По меньшей мере пять человек погибли в давке или от выстрелов «миротворцев».

Бежать, рискуя жизнью

Даже прорвав оцепление военных, далеко не всем афганцам удалось попасть в самолеты. Один из них попытался спастись, уцепившись за колесо транспортного самолета. Когда борт начал набирать высоту, мужчина сорвался и разбился насмерть.

Люди привязывали себя к обтекателю шасси военно-транспортного самолета С-17А, единицы-счастливчики умудрялись забираться в кабины. Менее удачливые цеплялись за фюзеляж самолетов. Люди готовы были бежать в никуда, явно не ожидая ничего хорошего от жизни по законам шариата.

Похоже, мир ждет новая большая волна беженцев. Миграция людей из неблагополучных стран уже давно стала острой проблемой для большинства экономически стабильных государств. Литва уже разрешила своим пограничникам применять силу к мигрантам, а также пообещала всем переселенцам по 300 евро, если они уедут из страны.

Беженцы идут как стихия

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что по заключительным отчетам специалистов ООН, в Афганистане ожидается гуманитарная катастрофа. И всех пограничных соседей страны ООН просит открыть кордоны для беженцев.

«Сейчас волна беженцев хлынет в другие государства. Мы знаем по опыту Литвы, хоть это и совершенно другая граница, что та риторика, которую выдают руководители, не соответствует реальным событиям и возможностям государства для принятия неуправляемой волны мигрантов», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Собеседник сравнил поток беженцев со стихией, пожаром или наводнением, перед которыми практически невозможно устоять. По словам Андрея Кошкина, сейчас возможно лишь проводить профилактику и концентрировать силы, чтобы купировать эту стихию — наплыв беженцев из Афганистана в ближайшие государства.

Путь беженцев

Выбор у беженцев невелик. Авиасообщение с внешним миром рвется: British Airways уже запретила своим самолетам даже полеты над Афганистаном. И, похоже, все, кто находился совместно с США в коалиции по «наведению порядка» в южноазиатском государстве, дадут управленческие команды своим авиалиниям.

«На сегодняшний день мы видим, что Таджикистан уже имеет лагеря для беженцев. Узбекистан сопротивлялся, но также готовится принять переселенцев. Афганистан также граничит с Китаем, но там проходов не так много. В Пакистан? Но там свои весьма меркантильные планы на Афганистан. Иран? Там, скорее всего, готовятся», — сказал Кошкин.

Он отметил, что у пришедших к власти исламистов идет смена ориентиров. Кошкин допустил, что в России пересмотрят и в какой-то степени трансформируют формулировку «Талибана»* как террористической организации. В любом случае с новым правительством Афганистана нужно будет выстраивать отношения.

Установки талибов*

Собственный корреспондент АПН и РИА «Новости» во Вьетнаме, Афганистане, Пакистане, Израиле и Палестине Андрей Правов рассказал «360», что сегодня многие уверены — «Талибан»* уже не тот, что был 20 лет назад. Возможно, новые власти даже разрешат работать телевидению или фотографироваться.

По словам Правова, сейчас многие командиры талибов* дают интервью, но афганцы не очень-то им верят, так как понимают, что это движение не монолит. Сейчас один командир говорит одно, завтра другой — другое. А как будет на самом деле, покажет время. При этом никто в Афганистане не стал защищать существовавшую до талибов* власть.

«Все зависит от того, как поведут себя талибы. Но я не думаю, что стоит опасаться новой волны беженцев. Так же, как не стоит опасаться и того, что талибы могут пройти через северную границу в республики Центральной Азии. Они захватили власть сами, и делиться с кем-то они не собираются», — отметил Андрей Правов.

То, что в XXI веке государство может, как великую милость, даровать своим подданным разрешение смотреть телевизор или фотографироваться, звучит дико. А может и не даровать. Под угрозой запрета также интернет, образование для женщин, не говоря уже о равноправии.

А еще вне закона музыка, изобразительное искусство, алкоголь, шахматы, белая обувь, обсуждение секса. Бороды — лишь установленной длины. Плюс разрушение всех неисламских памятников, как, например, взорванные гигантские статуи Будды III–VI веков. Становится понятно, почему люди, убегая из страны, цеплялись за шасси самолетов.

Но при всем сочувствии в Европе не ждут новых беженцев — там не справляются с теми, кто уже заполонил страны. Поэтому не исключено, что, убегая в Таджикистан и Туркмению, афганцы вслед за многими мигрантами из этих стран приедут в Россию.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.