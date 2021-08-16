МИД Таджикистана опроверг информацию о прибытии в страну президента Афганистана

Министерство иностранных дел Таджикистана не подтвердило информацию о прибытии в страну президента Афганистана Ашрафа Гани. В ведомстве заявили, что его самолет не входил в воздушное пространство страны.

Информацию опубликовали на официальном сайте дипведомства республики.

«Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны», — сообщили в МИД Таджикистана.

Также МИД Казахстана заявил, что в этом государстве Гани сейчас нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Боевики радикального движения Талибан* после вывода войск США из Афганистана захватили все крупные города страны. В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул без боя. В результате афганский президент Ашфар Гани сложил полномочия и покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы Афганистана.

*Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.