Талибы* объявили о захвате всего Афганистана

Движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«В Кабуле нет боевых действий. „Талибан“* взял под свой контроль всю территорию Афганистана», — указано в сообщении на странице канала в Twitter.

СМИ ранее сообщили, что афганский президент Ашраф Гани намерен сложить свои полномочия. Боевики «Талибана»* перед этим сообщали, что ведут переговоры с правительством, чтобы мирно войти в Кабул.

В воскресенье также стало известно, что талибы* взяли под контроль Кабульский университет.

Глава МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил ранее, что передача власти будет мирной.

«Талибан»* ранее также объявил, что взял под контроль город Джелалабад, который наряду с Кабулом оставался последним ключевым оплотом правительственных сил. Также боевики заявили о захвате столиц провинций Бамиан и Каписы.

Радикалы также захватили авиабазу Баграм, которую ранее оставили американцы. Об этом со ссылкой на очевидца сообщило РИА «Новости».

*Террористическое движение запрещено в РФ