Литовским пограничникам разрешили применять силу к мигрантам

Литовские пограничники начали выдворять мигрантов, которые пытаются попасть в страну со стороны Белоруссии. Такой указ подписал глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Об этом сообщило «Утро.ру».

Пограничникам разрешили применять психологическое насилие, а также физическую силу. Кроме того, указ распространяется на людей, которые уже находятся в лагерях беженцев. К мигрантам уже применяли слезоточивый газ и холодную воду.

«В этом плане применение оружия будет вполне обосновано. Задача наших пограничников защищать рубежи, а не заниматься миграционными проблемами беженцев из третьих стран», — заявили представители парламента.