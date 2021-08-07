Добровольно покидающим Литву нелегалам пообещали по €300

Нелегальные мигранты, которые согласятся добровольно уехать из Литвы, получат от прибалтийского государства по 300 евро. Об этом в эфире радиостанции LRT сообщила глава департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Она подчеркнула, что деньги мигрантам будут выдавать лично в руки перед посадкой в самолет. По ее словам, если после этого человек вернется в Литву и снова решит уехать, то никаких дополнительных денег не будет.

Ранее глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала указ, согласно которому пограничникам стало можно применять психологическое насилие и физическую силу при выдворении из страны нелегальных мигрантов.

В начале июля представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сообщил, что военные начали строить забор на границе с Белоруссией. Один километр такой преграды обойдется федеральному бюджету прибалтийской страны в 130 тысяч евро. Всего на постройку стены собираются потратить 15 миллионов евро.