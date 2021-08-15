Жители Кабула массово начали снимать деньги, чтобы покинуть город

В Кабуле люди стоят в огромных очередях в банки. Они хотят снять деньги, чтобы в ближайшее время покинуть город. Видео опубликовало агентство AP.

Сотни жителей начали толпиться перед банками в тот период, когда стало известно о наступлении «Талибана»* в столицу. На кадрах можно разглядеть, что обстановка в городе тревожная. Пока боевых действий там не происходило.

Некоторое время назад движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. По данным местных СМИ, афганский президент Ашраф Гани в ближайшие часы сложит свои полномочия и передаст их временному правительству. Боевики «Талибана»* перед этим сообщали, что ведут переговоры с правительством, чтобы передача власти была мирной. Сегодня также стало известно, что талибы* взяли под контроль Кабульский университет.

Сейчас Россия вместе с партнерами готовится к созыву экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.