Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия на фоне вхождения талибов* в столицу. Об этом сообщило агентство Sputnik со ссылкой на источники.

Сейчас в стране сформировано временное правительство. До этого СМИ писали, что президент уйдет с поста и передаст власть администрации переходного периода буквально за пару часов после того, как в Кабул вошли талибы*.

Исполняющий обязанности министра внутренних Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал ранее заявил, что Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем. В столицу в воскресенье вошли боевики движения «Талибан»*. Город впустил их без боя. Пока Кабул остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы.

В ходе наступления повстанцы за минувшие три недели захватили большую часть территорий на севере, западе и юге Афганистана. Военные почти не предпринимали никаких действий. О погибших информации не поступало.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия вместе с партнерами готовится к созыву экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

* Террористическая организация, запрещена в России.