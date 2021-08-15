Президент Афганистана Ашраф Гани, который покинул страну после захвата Кабула талибами*, прибыл в Ташкент. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

О том, что Ашраф Гани покинул территорию Афганистана, сообщил ряд местных СМИ. Сам президент написал только, что принял решение уйти в отставку. Он сообщил, что давно подозревал сценарий с захватом талибами* Кабула и понял, что отставка поможет избежать боевых действий в столице.

Боевики радикального движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в России) в воскресенье объявили, что столица и вся территория Афганистана находятся под их контролем. В Кабуле слышны взрывы, обстреливается местный аэропорт. Его работа продолжается для военных самолетов, коммерческую авиацию воздушная гавань не принимает.

Эскалация конфликта случилась в Афганистане после того, как США начали выводить оттуда свои войска. В российском МИД назвали такое решение Вашингтона провалом американской миссии.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация