Победить ковид и вернуться к локдауну. Австралия расплачивается за провал вакцинации

В самом большом городе Австралии Сиднее и прилегающих к нему районах ввели жесткий двухнедельный карантин. Последний раз к таким мерам власти прибегали в начале 2020 года. Все потому, что подскочила заболеваемость из-за индийского «дельта»-штамма. А корень проблем — в провале вакцинации населения.

В Сиднее объявили о двухнедельной изоляции, поскольку число зараженных индийским штаммом коронавируса достигло 110 человек. По сообщениям Тhе Guаrdiаn, на выходных там закрылись все рестораны, бары и кафе. По новым ограничениям люди могут выходить на улицу только для покупки товаров первой необходимости, получения медицинской помощи, занятий спортом, похода в школу или на работу.

Эксперты в области здравоохранения заявили, что более короткий локдаун в Сиднее был бы неэффективен. Власти ожидают скачка случаев заражения в ближайшие дни, поскольку индийский штамм очень заразен.

В Квинсленде также ввели экстренный трехдневный локдаун с вечера вторника. Еще на изоляцию ушли города Перт и Дарвин.

Что помешало успеху?

Еще недавно Австралию хвалили за большие успехи в борьбе с пандемией на фоне остальных стран. В первую волну власти быстро закрыли границы, жители соблюдали правила социального дистанцирования и карантина.

Мельбурн в 2020 году пережил один из самых строгих и длительных локдаунов в мире. В итоге в стране зафиксировали за все время чуть больше 30 450 случаев заражения, где лишь 910 закончились смертью.

Так что помешало стране сохранить такие хорошие показатели?

Индийский штамм

Во-первых, в Австралию попал индийский штамм коронавируса. Он очень легко передается от человека к человеку, и это привело к возникновению нескольких очагов заболевания по всей стране.

Первым зараженным оказался пилот международного экипажа. Как только об этом стало известно, власти начали активно отслеживать и связываться с пассажирами рейсов, на которых он работал в последние дни. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение вируса.

Точно так же в воскресенье в городе Дарвин ввели двухдневный локдаун после того, как у нескольких работников шахт обнаружили коронавирус. Властям не удалось отследить все контакты шахтеров, поэтому они пошли по пути карантина. Власти заявили, что лучше будут жалеть о том, что переусердствовали с мерами, чем о том, что слишком халатно отнеслись к вопросу.

Вакцинация

В принципе, Австралия действует как и прежде — быстро и жестко. Но почему со всеми принятыми мерами она столкнулась с новой волной коронавируса? В чем была ошибка? Ответ кроется на поверхности — вакцинация.

Можно подумать, что с таким подходом к пандемии в стране давно развернули кампанию по вакцинации населения, а количество привитых наверняка близится хотя бы к 50%. Однако показатели Австралии, мягко говоря, плачевные. Пока в США и Великобритании вакцинировали 47% населения, в Австралии прививку получили менее 5%.

И виновато в этом вовсе не население, которое не хочет вакцинироваться, а власти. Если, например, в Москве люди готовы покупать поддельные сертификаты, лишь бы не идти на вакцинацию, то в Австралии люди просто не могут получить к ней доступ.

Власти совершили несколько критических ошибок. Во-первых, они закупили недостаточно вакцин. Во-вторых, процесс поэтапного вакцинирования был плохо организован. Люди крайне недовольны и возмущены происходящим.

«Уважаемые покупатели! Мы будем закрыты в обозримом будущем, потому что Скотт Моррисон — бесполезный придурок, который заказал прививки, достаточные только для вакцинации 4% населения», — гласило объявление на витрине одного из магазинов.

Премьер Моррисон заявил в ответ на критику, что увеличение числа поставок начнется в июле, а на следующей неделе будет доставлено еще 600 тысяч доз Pfizer. Однако этого явно не хватит для вакцинации большого числа людей. В попытке исправить положение он издал указ с разрешением на вакцинацию лиц моложе 40 лет препаратом AstraZeneca.

Это вряд ли поможет Австралии, поскольку главное ведомство по вакцинации населения по-прежнему настаивает — люди в возрасте до 60 лет должны получать Pfizer. Риск нарушения свертываемости крови все еще существует. Да и сами австралийцы не сильно доверяют вакцине. Опрос, проведенный The Sydney Morning Herald и The Age совместно с исследовательской фирмой Resolve Strategic показал, что 15% опрошенных взрослых «очень маловероятно», а 14% «маловероятно» сделают вакцинацию в ближайшие месяцы. Опрос был проведен после апрельского постановления о том, что вакцина Oxford-AstraZeneca может давать редкий побочный эффект заболевания крови, включая образование тромбов.

Недоверие к этой конкретной вакцине действительно очень высокое. Например, мужчина, с которого началось распространение индийского штамма, тоже был не привит. Он сказал, что хотя по работе контактировал с заграничными путешественниками, все же боялся получить вакцину AstraZeneca из-за семейной предрасположенности к образованию тромбов.

В целом процесс вакцинации был организован из рук вон плохо. Пожилое население до сих пор не привито полностью. Работники, попадающие в сферу первоочередной важности, далеко не сразу смогли получить доступ к вакцине. Медработница из Канады, живущая в Австралии, рассказала CNN, что попадала в список людей, которые должны были вакцинироваться в первую очередь. Однако процесс был крайне запутанным. Сначала ей сказали, что нужно написать на электронную почту и что с ней свяжутся и назначат встречу. Потом оказалось, что с этой почтой были проблемы, встречи никто не назначал и нужно было идти записываться лично.

Она отметила, что власти по-прежнему фокусируются на вакцинации людей старше 50 лет, когда средний возраст распространителей вируса уже 20-30 лет.

«Мы устали сидеть в изоляции, зная, что вакцина существует», — подчеркнула девушка.

И ведь действительно вовремя развернутая кампания вакцинации могла спасти людей от лишней изоляции. Это четко видно на примере вечеринки, прошедшей в Сиднее. Все ее участники после оказались заражены коронавирусом. Все, кроме шести человек, сделавших до этого прививку.

С растущим числом зараженных и медленной вакцинацией населения сложно представить, когда власти Австралии вновь откроют границы. Они хотели сделать это не раньше вакцинации 80% населения. Моррисон заявлял, что это может произойти не раньше середины 2022 года. Теперь он даже не уверен, что это случится к Рождеству 2022 года.