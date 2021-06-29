Новый штамм коронавируса «дельта плюс» впервые зафиксировали в России

В России подтвердили обнаружение штамма «дельта плюс». Пациентка перенесла заболевание в легкой форме. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое заявление Попова сделала во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ее процитировал ТАСС.

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант „дельта плюс“. Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», — отметила глава Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что сейчас очень важно проводить массовую иммунизацию в условиях распространения новых штаммов коронавируса в мире и в России.

«Дельта»-штамм впервые обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Вирус, который также называют индийским, может заражать в том числе пациентов, которые привились от коронавируса. Об этом сообщили ученые Всеиндийского института медицинских исследований. По их информации, «дельта» инфицирует в том числе тех, кто привился вакцинами Covaxin и Covishield — эти два препарата используют в Индии. Вариант «дельта плюс» считается еще более заразным.