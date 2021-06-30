В Москве с 22 июня полицейские задержали пять курьеров, доставляющих поддельные сертификаты о вакцинации. У одного их было 20.

Сертификаты заказывали через интернет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сейчас полиция ищет изготовителей поддельных сертификатов.

В России мошенники стали активно торговать поддельными сертификатами, в Москве уже возбудили несколько десятков уголовных дел. Однако тюрьма грозит не только продавцам, но и покупателям. За приобретение поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса россиянину грозит до года тюрьмы, а за использование поддельного QR-кода — до двух лет.

Поддельные сертификаты появились в даркнете накануне вступления в законную силу ограничения на посещение ресторанов. Средняя цена на QR-код составляет 11 тысяч рублей.

В Москве с 28 июня рестораны и кафе открыты только для тех, у кого есть QR-код, доказывающий, что посетитель уже переболел, сделал прививку от коронавируса либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Московские власти могут распространить QR-коды на транспорт и магазины, сообщал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.