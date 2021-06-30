Новая опасность от беспечности. Третья волна ковида в России стала тяжелее и опаснее для молодых

В России началась третья волна коронавируса. Количество ежедневных заражений близится к зимнему пику, а больницы снова переполнены. Эта волна отличилась новыми штаммами коронавируса, большим числом молодых пациентов и более тяжелым течением болезни.

Новые штаммы

Идет второй год пандемии, а коронавирус и не думает уходить. Наоборот, он продолжает развиваться, мутировать и плодить самые разные штаммы. Например, за наличие третьей волны следует «благодарить» индийский штамм. Этот вариант оказался заразнее и опаснее других. Человек, инфицированный им, способен заразить сразу пять-шесть человек. Это в два раза больше, чем при других вариантах. В одной только Москве его обнаружили у 89,3% заболевших ковидом.

Для этого штамма также оказались характерны новые симптомы: диарея, рвота, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, которые могут привести к гангренам. Он сильнее и быстрее поражает легкие человека.

Победить его тоже оказалось не так просто — для этого требуется в два раза больше антител. Он лучше обходит иммунные реакции организма.

Клиническая картина

При третьей волне немного изменилась и клиническая картина. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала РИА «Новости», что болезнь явно «помолодела». Ее больше не фиксируют преимущественно у людей старшего возраста со слабым иммунитетом. Стало все больше зараженных в возрастной категории 22-55 лет. Наблюдается большой прирост среди молодежи.

«Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было „списать“ на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», — подчеркнула Ракова.

Врач из больницы Клетнянского района Брянской области Владимир Перлухин также отметил, что в эту волну видит гораздо больше молодых пациентов.

Врачи заметили сокращение инкубационного периода. Если раньше симптомы проявлялись на седьмой-девятый день, то теперь на четвертый-пятый. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко также отметил, что появилось больше пациентов, которым не помогает терапия, успешно применявшаяся в предыдущие две волны. С чем это связано, пока неизвестно.

Стоит отметить, что часть пациентов в эту волну переносят коронавирус второй раз. При повторном заражении болезнь часто протекает тяжелее, чем в первый раз.

«В процессе болезни COVID-19 у человека также может повреждаться ткань легких и образуются рубцы или повреждения легочной ткани. При повторном заражении человек может переносить инфекцию сложнее, чем это было в прошлый раз, если заражение произошло в короткие сроки, и человек не успел восстановиться», — рассказал руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов «Российской газете».

Все расслабились

Пожалуй, главное отличие этой волны коронавируса от предыдущих — это само отношение людей к пандемии. Пока врачи в больницах не знают, куда госпитализировать больных, люди из-под палки надевают маски в метро.

Например, Михаил Черкашин, заместитель главврача по медчасти Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге, рассказал Deutsche Welle, что в городе ожидают достижения и превышения зимнего пика в июле. Показатели весны 2020 года уже остались позади.

Заведующая поликлиникой № 14 в Красноярске Елена Колчина призналась, что волна захлестнула их больницу. При полной укомплектованности врачей персоналу приходится работать по 12 часов. За один день им может поступить 52 вызова на дом. Найти места для пациентов становится все сложнее.

По словам Перлухина, в Брянске больницы уже переполнены. Там отказываются госпитализировать нековидных пациентов, потому что места забиты коронавирусными.

Откуда такие показатели? Почти все эксперты и врачи сходятся в одной мысли: маленький процент вакцинации и безалаберное отношение людей к ситуации. Россияне слишком расслабились.

«Год назад весной все были напуганы, настороженны и масками пользовались. И реально это привело к тому, что эпидемия притихла», — напомнил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в разговоре с Lenta.ru.

Сейчас люди перестали принимать такие меры предосторожности, что не способствует борьбе с пандемией. К тому же процент вакцинированного населения очень мал — всего 12-13%. Этого недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

О том же заявил и Проценко в интервью для RT. Он признал, что люди расслабились.

«Вот это фееричное отношение к маскам, социальная дистанция, все то, что делалось целый год. Наверное, правда, люди просто очень устали и все это по совокупности дало тот взрыв, назовите третьей волной, но это произошло, это факт», — сказал он.

Впрочем, чтобы увидеть очевидное, необязательно разговаривать с врачами и экспертами. Достаточно просто оглянуться вокруг и сравнить поведение россиян с европейцами. Пока у нас в метро пассажиры едут на эскалаторах со спущенными масками, в Италии люди продолжают ходить в них по улице, даже когда это стало необязательным. В Европе осознанно подходят к вакцинации, месяцами ждут возможности записаться на нее и ночами вылавливают свободные окошки. В России же набирают популярность Telegram-каналы, торгующие поддельными сертификатами о вакцинации и QR-кодами.

Прошло два года с начала пандемии. Коронавирус не стал слабее, но у нас появилась возможность защитить себя. Мы можем носить маски, избегать места массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и самое главное — бесплатно вакцинироваться. Создание коллективного иммунитета и борьба с третьей волной коронавируса — это уже часть социальной ответственности и этикета. Одних усилий врачей и властей не хватит для победы над коронавирусом. В этой борьбе важны усилия каждого человека.