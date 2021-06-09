Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Британские ученые проанализировали данные о самочувствии 2,5 миллионов шотландцев, которые получили первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Результаты показали, что у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения.

Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. У вакцины Pfizer подобных побочных эффектов не было обнаружено. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Под руководством Азиза Шейха из Эдинбургского университета ученые использовали для анализа анонимные связанные данные. Они были собраны в режиме реального времени в рамках общенационального проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.

В выборку вошли более 2,53 миллиона взрослых шотландцев, привившихся первой дозой вакцины в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. Это число составляет около 57% всего взрослого населения Шотландии. Более 1,7 миллиона человек получили прививку ChAdOx1 от компании AstraZeneca, около 800 тысяч — вакцину BNT162b2 от Pfizer.

Обе вакцины в целом переносятся хорошо, следует из результатов исследования. Но для препарата AstraZeneca было небольшое число сообщений о побочных эффектах, которые были связаны со свертываемостью крови. Британское агентство по медицине и здравоохранению зафиксировало у этих пациентов 209 случаев тромбоцитопении и тромбоэмболии после 22 миллионов первых и 6,8 миллионов вторых доз вакцины ChAdOx1.

С вакциной AstraZeneca, как указывают авторы исследования, связан небольшой повышенный риск аутоиммунного нарушения свертываемости крови, известного как первичная иммунная тромбоцитопения, или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), а также кровотечений и других сосудистых нарушений.

Ученые установили, что частота побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови у привитых вакциной AstraZeneca составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек. Как правило, наибольшему риску подвергаются люди старшего возраста или имеющие хронические заболевания.

Авторы отмечают, что это в любом случае очень небольшие риски, сопоставимые с таковыми для других вакцин — против гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также гриппа, и они намного ниже, чем риск серьезных осложнений или смерти после COVID-19.