Биолог объяснил, как индийский штамм коронавируса «уходит» от антител

Индийский штамм коронавируса быстро распространяется как в России, так и во всем мире. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала для Lenta.ru, почему индийский штамм более устойчив к антителам, чем предыдущие «версии» вируса.

По словам биолога, теперь коронавирус может «уходить» от антител.

«Обычно при заражении клетки вирус разрывает ее и выплескивается наружу. В этом случае его атакуют антитела и нейтрализуют. Есть вирусы, которые способны образовывать синцитии. То есть не разрывать клетку, а как бы проделывать в ней боковые ходы в другие клетки. И если вирус так делает, то антитела его вообще не видят», — рассказала Баранова.

Она пояснила, что такое поведение вируса ускоряет инфекционный процесс и увеличивает скорость развития болезни.