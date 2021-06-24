Австралия откажется от вакцины AstraZeneca к концу года

Австралия к концу года откажется от применения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Его выведут из национальной программы вакцинации и снимут с производства.

Глава правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн заявил, что от препарата было решено отказаться из-за побочных эффектов его применение для лиц моложе 60 лет, сообщил ТАСС.

«Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала, а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer и Moderna», — сказал Фрюэн.

Он отметил, что с октября в Австралии планируют привить до 2,3 млн человек препаратом от компании Pfizer. В сентябре в Австралию придет еще одна американская вакцина Moderna. А со следующего месяца еженедельно ее будут получать от 87 тысяч до 125 тысяч австралийцев.

В Австралии с начала объявления пандемии коронавируса было выявлено около 30 тысяч случаев заражения, 910 человек умерли. С конца февраля этого года в стране началась вакцинация. Из 25,6 миллиона жителей вакцинировано 6,86 миллиона человек.