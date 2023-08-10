Эксклюзив 10 августа 2023, 10:51 Загорский оптико-механический завод сняли на видео спустя сутки после взрыва Появились кадры с территории у завода в Сергиевом Посаде после взрыва

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На месте взрыва возле Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде продолжили разбор завалов. Пропавшими без вести остались 12 человек. «360» показал кадры с получившего повреждения предприятия.

На проходной по-прежнему действует пропускной режим. Около завода дежурит экипаж ДПС, а на территорию прибыла очередная машина спасателей. Некоторые здания получили повреждения. В одном из них, например, ударная волна выбила окна. Сотрудники пришли вынести вещи.

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Представители ЗОМЗ подтвердили журналистам, что имущество завода застраховано. Нанесенный взрывом ущерб назвали существенным, но точную оценку проведут позднее. На месте ЧП, которое произошло на складе пиротехники частной компании рядом с предприятием, продолжили разбор завалов. Пропавшими без вести объявили 12 человек.

Взрыв произошел 9 августа. Пострадали, по данным Минздрава, более 70 человек, одна работница умерла в больнице от сильных ожогов. Очевидцы рассказали, что взрыв выбил окна, в людей летели осколки и камни. Некоторых ударная волна сбила с ног.