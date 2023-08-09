Эксклюзив 09 августа 2023, 14:22 Находившийся в трех метрах от взрыва в Сергиевом Посаде рассказал, как все произошло Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде Редько заявил, что получил осколочные ранения

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В Сергиевом Посаде взорвался склад пиротехники. В трех метрах от места ЧП находился Дмитрий Редько. Мужчина признался «360», что от серьезных травм его спасла машина.

Он проезжал в трех метрах от места взрыва. Ударная волна выбила в его машине стекла. Осколки посекли ему спину, ухо. По-прежнему гудит голова.

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«Грубо говоря, я сидел в джипе, произошел взрыв. Сработали подушки безопасности, которые меня спасли», — сказал мужчина.

Сверху прилетели камни, но крыша машины укрыла Дмитрия Редько. Авто, по его словам, не подлежит восстановлению.

Первым из пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода к врачам попал житель Сергиева Посада по имени Евгений. Он находился в 300 метрах от очага, на него посыпались стекла. Хирург наложил мужчине четыре шва. Слесарь Сергей Токарев работал в здании неподалеку. Он услышал сильный хлопок, после которого посыпались стекла и камни. В общей сложности пострадали более 40 человек.