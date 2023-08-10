Важное 10 августа 2023, 10:30 Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 71 Минздрав Подмосковья: медики помогли 71 пострадавшему после взрыва в Сергиевом Посаде Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Медицинская помощь после взрыва в Сергиевом Посаде понадобилась 71 человеку. Об этом информировала пресс-служба Минздрава Московской области.

«Всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему», — говорится в сообщении.

Пока в Сергиево-Посадской больнице остаются 14 пострадавших, состояние троих из них оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Остальные пациенты — в состоянии средней степени тяжести. Еще двоих перевели в федеральные клиники.

Ранее поступали различные сведения о количестве пострадавших. По последним данным главного управления МЧС по региону, их было 55. Еще 12 человек на 07:00 10 августа числились пропавшими без вести. Одна женщина, работавшая в цехе № 54 Загорского оптико-механического завода, умерла в больнице.

Накануне утром в Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе с пиротехникой — территория прилегала к оптико-механическому заводу. Ударная волна повредила почти 40 многоэтажек. Разбор завалов на месте происшествия продолжается до сих пор.