Важное 10 августа 2023, 08:47 Администрация завода в Сергиевом Посаде пообещала помочь пострадавшим при взрыве Загорский оптико-механический завод поможет пострадавшим работникам Автор фото — Дмитрий Белицкий

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Сотрудникам Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, пострадавшим от взрыва на прилегающей территории, окажут помощь. Предприятие застраховано, сообщили ТАСС его представители.

«Пострадавшим сотрудникам и их семьям будет оказана необходимая поддержка», — заявила пресс-служба.

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Представитель ЗОМЗ уточнил, что взрыв произошел не на самом предприятии, а на прилегающей к нему территории — на складе другой компании. Имущество завода застраховали, ему нанесли существенный ущерб. Но пока специалисты не могут провести оценку его масштабов.

Разбор завалов продолжили, десятки спасателей работали даже ночью. Власти показали видео с места поиска оставшихся под обломками пострадавших. По данным МЧС на утром 10 августа, пропавшими без вести объявили 12 человек.

Взрыв произошел на складе пиротехники. Пострадали более 50 человек, одна женщина умерла от ожогов.