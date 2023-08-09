Эксклюзив 09 августа 2023, 22:47 Появилось видео разбора завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде Спасатели и тяжелая техника работают на разборе завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

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На месте взрыва в Сергиевом Посаде работают бригады экстренных служб и спасатели. Видео с разбора завалов оказалось в распоряжении «360».

Оператор телеканала снял кадры разбора завалов в Сергиевом Посаде, где утром 9 августа произошел взрыв. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, спасателям потребуется около 12 часов, чтобы разобрать обломки зданий на месте взрыва. Глава округа Дмитрий Акулов сообщил, что все необходимые для разбора завалов службы будут работать всю ночь.

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На месте взрыва завалы разбирают около 200 спасателей и тяжелая техника. Работают экскаваторы и бульдозеры. Губернатор отметил, что под грудой камней и кирпича могут находиться люди. Троих уже извлекли спасатели, их состояние оценивается как тяжелое.

Одна из пострадавших, 45-летняя сотрудница Загорского оптико-механического завода, умерла в реанимации. Эту информацию подтвердили власти городского округа и Минздрав.