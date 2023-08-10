Эксклюзив 10 августа 2023, 08:45 Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 12 МЧС: после взрыва в Сергиевом Посаде пропавшими без вести остаются 12 человек Автор фото — Дмитрий Белицкий

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Количество пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 12. Об этом «360» сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области. Ранее имелась информация о девяти пропавших.

По состоянию на 07:00, пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализация потребовалась 23 людям, из них в тяжелом состоянии находятся пятеро. Еще 31 пострадавшего осмотрели амбулаторно.

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Разбор завалов продолжится в 09:00. В работах задействуют около 60 человек и 12 спецмашин.

Взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде произошел накануне утром. Здание располагалось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Момент взрыва попал на видео. Ударной волной в соседних домах выбило стекла, в некоторых офисах осыпались потолки. Повреждены оказались 36 многоквартирных домов.

Одна из пострадавших, сотрудница цеха № 54 Загорского оптико-механического завода, умерла в больнице — по данным СМИ, у нее были ожоги 100% тела. Родным погибшей обеспечат необходимую поддержку.