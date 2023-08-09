Эксклюзив 09 августа 2023, 14:48 «Хлопок — и я лежу». Маляр рассказала, как взрывная волна в Сергиевом Посаде сбила ее с ног Маляр Евстифейкина: на заводе в Сергиевом Посаде прогремел очень сильный взрыв Телеканал «360»

Читать 360tv в

На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Маляр Светлана Евстифейкина находилась неподалеку от места происшествия и повредила плечо. Она рассказала «360», что ударная волна сбила ее с ног.

В момент взрыва женщина находилась не на складе пиротехники, но недалеко от него — с другими рабочими занималась покраской на третьем этаже здания. Произошел удар такой силы, что сбил ее с ног.

Реклама

«Очень сильный взрыв. Просто я помню, что хлопок — и я лежу. Все в стеклах. Очень сильно бабахнуло. <…> Меня немножко отбросило. Я упала, что ли», — сказала она.

Выйти из здания Светлане Евстифейкиной помогли два парня. Ее отвезли в больницу с осколком в районе плеча и лопатки. Его извлекли, сделали укол и отправили женщину домой. Она призналась, что до сих пор не отошла от шока.

Другая очевидица, по имени Ольга, подтвердила ее слова. Мощная взрывная волна выбила стекла. Дмитрий Редько проезжал в трех метрах от ангара. От тяжелых травм его защитила крыша автомобиля. Мужчина отделался порезами на спине.