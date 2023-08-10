Важное 10 августа 2023, 10:40 Следователи задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде СК РФ: в фирме «Пиро-Росс» провели обыски после взрыва в Сергиевом Посаде

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Расследование уголовного дела после взрыва в Сергиевом Посаде продолжается. Следователи провели обыски в фирме «Пиро-Росс» на складе, где произошло возгорание. Подробности сообщили в Следственном комитете России. Технического директора задержали.

«Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников», — передали в ведомстве.

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Следствие также даст оценку законности нахождения пиротехники в складском помещении, которое было расположено на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

Всего допросили 34 человек, которые выступили в качестве свидетелей. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование центральному аппарату ведомства.

Взрыв на складе с пиротехникой, расположенном радом с оптико-механическим заводом, произошел 9 августа. Ударная волна повредила почти 40 многоэтажек. Пострадали более 70 человек, 12 пропали без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Администрация завода в Сергиевом Посаде пообещала помочь пострадавшим при взрыве. Предприятие было застраховано.