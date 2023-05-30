Эксклюзив 30 мая 2023, 10:15 Рухнувший после атаки дома на Ленинском проспекте дрон убрали «360»: упавший во дворе дома на Ленинском проспекте беспилотник убрали

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Беспилотник с тремя взрывными устройствами утром 30 мая атаковал многоэтажку на Ленинском проспекте в Москве. При ударе дрон разлетелся на части, во дворе дома остался кусок крыла БПЛА, размером с половину человеческого роста. Сотрудники спецслужб его убрали, в распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Дрон влетел в квартиру на 14-м этаже, пробив окно, людей эвакуировали. Одна из жительниц дома в беседе с телеканалом рассказала, что взрывов не слышала. По ее словам, охранник позвонил в дверь и сказал спуститься. Женщина схватила с собой документы и вышла из квартиры, об атаке она узнала уже в пункте временного размещения.

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К дому приехали спецслужбы, территорию оцепили. Городские службы перекрыли проезд в районе атаки дрона на Ленинском проспекте. Следком России начал расследование, специалисты установят личности всех причастных к атаке беспилотников.

В Минобороны России сообщили, что за атакой беспилотников стоит киевский режим. Всего по Москве пытались ударить восемь дронов — все они уничтожены.

Здания получили незначительные повреждения после падения БПЛА. Никто из людей серьезно не пострадал — помощь медиков потребовалась двум людям, но госпитализировать их не стали.