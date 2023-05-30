Эксклюзив 30 мая 2023, 08:07 Дом на Ленинском проспекте атаковал БПЛА с тремя взрывными устройствами Влетевший в квартиру на Ленинском проспекте беспилотник оснастили тремя взрывчатками

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Беспилотный летательный аппарат атаковал квартиру на Ленинском проспекте в Москве. Кроме спасателей, полиции и скорой помощи на место выехала Федеральная служба безопасности. Источник «360» сообщил, что дрон снабдили тремя взрывными устройствами.

Утром в квартиру на 14-м этаже 30-этажного дома на Ленинском проспекте влетел беспилотник. Экстренные службы выехали на место ЧП и вызвали подкрепление, эвакуировали около 300 жильцов. Пункт временного размещения открыли в школе № 1541 на улице Удальцова, 21.

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По словам источника, БПЛА оборудовали тремя взрывными устройствами. К работе привлекли сотрудников ФСБ.

Жильцы рассказали изданию Readovka, что после крушения дрона произошел разлив керосина. Взрыва они не слышали.

Другие беспилотники утром 30 мая врезались в многоэтажки на улицах Профсоюзной и Атласова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько дронов удалось сбить на подлете к столице.