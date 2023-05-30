Транспорт 30 мая 2023, 08:21 Городские службы перекрыли проезд в районе атаки дрона на Ленинском проспекте Дептранс Москвы сообщил об ограничении движения по улице Удальцова от Ленинского проспекта Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве временно ограничили движение по улице Удальцова в районе дома, на который предположительно совершил атаку беспилотник. Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам выбирать другой маршрут.

«Перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в горадминистрации.

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Беспилотный летательный аппарат, начиненный, по информации источника «360», тремя взрывными устройствами, утром 30 мая врезался в дом на Ленинском проспекте. Экстренные службы эвакуировали около 300 человек, на место вызвали подкрепление и ФСБ России. Очевидцы рассказали журналистам, что БПЛА разрушил квартиру, некоторые обломки дрона остались на улице.

Беспилотники атаковали также многоэтажки в Новой Москве и на юго-западе города. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что несколько зданий получили незначительные повреждения, люди серьезно не пострадали. Жители Одинцова и других населенных пунктов Подмосковья услышали взрывы. Губернатор московской области Андрей Воробьев сообщил, что система ПВО сбила несколько беспилотников.