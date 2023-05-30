Происшествия 30 мая 2023, 09:18 Два человека обратились к медикам за помощью после ЧП с БПЛА в Москве Мэр Собянин: никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал РИА «Новости»

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Двум гражданам потребовалась медицинская помощь в результате утренней атаки беспилотника в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве 30 мая утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал», — уточнил мэр.

По словам Собянина, медики оказали на месте необходимую помощь двум пострадавшим. При этом обошлось без госпитализации. На местах работают представители экстренных служб и бригады скорой помощи.

До этого глава ЦРТТ Рогозин сообщил, что Москву атаковали ранее неизвестными беспилотниками самолетного типа. Для атаки на российскую столицу 30 мая использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, не подверженные действию радиоэлектронных подавителей.