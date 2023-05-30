Эксклюзив 30 мая 2023, 09:10 Появилось видео с осколками беспилотника, который атаковал дом на Ленинском проспекте в Москве «360»: осколки атаковавшего дом на Ленинском проспекте беспилотника попали на видео

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Беспилотник, атаковавший дом на Ленинском проспекте в Москве, разорвало на части. Корреспондент «360» заснял место падение дрона.

Территорию возле жилого здания, где упал БПЛА, оцепили. На месте работают спецслужбы, в том числе сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

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По данным источника «360», дрон был оборудован тремя взрывными устройствами. Жильцы рассказали, что после крушения беспилотника разлился керосин.

Утром 30 мая минимум три дрона врезались в многоэтажки в столице. Ранее канал публиковал первое видео с места происшествия, где БПЛА влетел в дом на Профсоюзной улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин передавал, что никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал. К медикам за помощью обратились двое, первую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Тем не менее жильцов нескольких домов эвакуировали.