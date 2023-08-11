Эксклюзив 11 августа 2023, 10:10 Розы, гвоздики и лампады. Мемориал на месте взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео Стихийный мемориал на месте взрыва в Сергиевом Посаде сняли на видео

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В распоряжении «360» оказалось новое видео, снятое возле стихийного мемориала в Сергиевом Посаде. В кадр попал мужчина, который возложил к нему гвоздики и розы.

Возле заключенной в траурную рамку таблички с надписью «Сергиев Посад» и датой взрыва располагаются восемь красных зажженных лампадок.

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Местные жители организовали мемориал на месте взрыва, который случился 9 августа на складе пиротехники, прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. ЧП унесло жизнь сотрудниц одного из цехов, еще 80 человек пострадали. Восемь по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Накануне глава городского округа Дмитрий Акулов навестил пострадавших в больнице.

Сегодня стало известно, что спасатели завершили разбор завалов, который с момента взрыва продолжался круглосуточно. Также экстренные службы информировали о том, что местонахождение четырех людей, которые считались пропавшими без вести, удалось установить.

Работы спасателей на месте происшествия ранее попали на видео.