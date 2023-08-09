Происшествия 09 августа 2023, 18:27 Власти Сергиева Посада подтвердили смерть пострадавшей при взрыве у ЗОМЗ Администрация Сергиево-Посадского округа подтвердила гибель пострадавшей при взрыве Pixabay

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Пострадавшая в результате взрыва в Сергиевом Посаде женщина умерла в больнице, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Там добавили, что погибшая работала в цеху № 54 Загорского оптико-механического завода.

«Администрация Сергиево-Посадского городского округа приносит свои соболезнования родным и близким погибшей», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

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Гибель подтвердили и в Минздраве Московской области. Там отметили, что женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии — она умерла, несмотря на усилия врачей.

«Медицинские специалисты продолжают бороться за жизни остальных пациентов, получивших тяжелые травмы», — уточнили в министерстве.

Замглавы администрации округа Оксана Ероханова сообщила о введении режима ЧС на территории муниципалитета. По ее словам, это сделали для сбора и анализа всех данных, а также для привлечения дополнительных средств для восстановления поврежденных объектов. Взрыв на складе, принадлежащем частной компании, прогремел 9 августа. СК возбудил уголовное дело.