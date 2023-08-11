Важное 11 августа 2023, 08:54 Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде ТАСС: спасатели полностью разобрали завалы на месте взрыва в Сергиевом Посаде РИА «Новости»

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Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершился. Об этом написал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 80 человек. Восемь человек все еще числятся пропавшими без вести. Накануне сообщалось, что неизвестна судьба 12 человек, однако местонахождение четверых удалось установить.

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Взрыв раздался на складе с пиротехникой, прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода, утром 9 августа. Ударная волна выбила стекла в окнах соседних домов — всего пострадало 36 многоэтажек. В некоторых офисах осыпались потолки.

Сотрудница одного из цехов завода получила ожоги 100% тела и скончалась в медицинском учреждении.

Спасатели вели разбор завалов в круглосуточном режиме. В аварийно-спасательной операции участвовали около 400 специалистов, к ней привлекли 12 кинологических расчетов. К середине вчерашнего дня спасателям удалось разобрать и вывезти 170 кубометров разрушенных конструкций. Работы попали на видео.