Происшествия 10 августа 2023, 12:06 Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде попал на видео МЧС: Спасатели разобрали 170 кубометров разрушенных конструкций в Сергиевом Посаде

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Спасатели продолжают круглосуточно работать на месте вчерашнего взрыва в Сергиевом Посаде. Удалось разобрать и вывезти 170 кубометров разрушенных конструкций, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области. Она также опубликовала видео с места работ.

Аварийно-спасательная операция продолжалась всю ночь. К ней привлекли 400 человек и почти 100 спецмашин, задействовали 12 кинологических расчетов.

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Психологи МЧС работают с пострадавшими и их близкими — помощь уже оказали в 25 случаях. На горячую линию поступило около 500 обращений от жителей.

В Сергиевом Посаде даже открыли оперативный штаб по работе с населением. Обращения людей в основном касаются поврежденных окон в квартирах многоэтажек. Управляющим компаниям поручили временно закрыть выбитые рамы.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел накануне на складе с пиротехникой. Известно о 71 пострадавшем. Одна женщина — сотрудница Загорского оптико-механического завода, к которому прилегал склад, скончалась в больнице.