Важное 10 августа 2023, 17:44 «Скоро вернутся в домашние стены». Дмитрий Акулов — о пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде Дмитрий Акулов рассказал о состоянии пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде Фото: Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

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Пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде находятся под наблюдением врачей в больнице и «в ближайшие дни вернутся в домашние стены», рассказал глава городского округа Дмитрий Акулов. Он навестил пациентов вместе с епископом Фомой.

На лечении в районной больнице Сергиева Посада остаются 11 пациентов, за жизни троих сейчас борются реаниматологи.

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«Пожелали каждому скорейшего восстановления. Епископ Фома сказал, что братия поименно молится за пострадавших. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проявляет свою пастырскую заботу о тех, кто проходит лечение, и о жителях округа, которым довелось пережить ЧП», — сообщил Акулов.

Фото: Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

Он поблагодарил всю команду и главного врача больницы Олега Дмитриева за оперативную помощь пострадавшим.

«Его опыт военного врача пригодился: экстренно было развернуто 40 коек, 10 их них для тех, кто получил самые тяжелые травмы», — отметил Дмитрий Акулов.

Фото: Telegram-канал главы городского округа Сергиев Посад

Маршрутизацию пациентов, по его словам, сделали на высоком уровне. Состояние пострадавших постепенно стабилизируется.

Ребята идут на поправку. Те, кто находится в больнице, в ближайшие дни уже вернутся в уютные домашние стены. Дмитрий Акулов

Взрыв на складе пиротехники произошел утром 9 августа. Ударная волна задела две школы, спортивный комплекс, припаркованные рядом автомобили, окна домов и вывела из строя котельную.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что объекты восстановят «от всего сердца».