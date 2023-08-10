10 августа 2023, 17:44
«Скоро вернутся в домашние стены». Дмитрий Акулов — о пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде
Дмитрий Акулов рассказал о состоянии пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде
Пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде находятся под наблюдением врачей в больнице и «в ближайшие дни вернутся в домашние стены», рассказал глава городского округа Дмитрий Акулов. Он навестил пациентов вместе с епископом Фомой.
На лечении в районной больнице Сергиева Посада остаются 11 пациентов, за жизни троих сейчас борются реаниматологи.
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«Пожелали каждому скорейшего восстановления. Епископ Фома сказал, что братия поименно молится за пострадавших. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проявляет свою пастырскую заботу о тех, кто проходит лечение, и о жителях округа, которым довелось пережить ЧП», — сообщил Акулов.
Он поблагодарил всю команду и главного врача больницы Олега Дмитриева за оперативную помощь пострадавшим.
«Его опыт военного врача пригодился: экстренно было развернуто 40 коек, 10 их них для тех, кто получил самые тяжелые травмы», — отметил Дмитрий Акулов.
Маршрутизацию пациентов, по его словам, сделали на высоком уровне. Состояние пострадавших постепенно стабилизируется.
Ребята идут на поправку. Те, кто находится в больнице, в ближайшие дни уже вернутся в уютные домашние стены.
Дмитрий Акулов
Взрыв на складе пиротехники произошел утром 9 августа. Ударная волна задела две школы, спортивный комплекс, припаркованные рядом автомобили, окна домов и вывела из строя котельную.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что объекты восстановят «от всего сердца».
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Взрыв в Сергиевом Посаде
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