Происшествия 10 августа 2023, 21:56 Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 80 Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больнице Telegram-канал главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова

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Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России. В больницах в настоящий момент находятся 15 человек.

«В результате происшествия <…> пострадали 80 человек, один человек погиб», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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В Минздраве добавили, что 56 пострадавших получили помощь амбулаторно. Восемь жителей Сергиева Посада уже выписали из больниц, 15 человек все еще находятся на стационарном лечении.

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