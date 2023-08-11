Происшествия 11 августа 2023, 09:00 Спасатели выяснили местонахождение 4 пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде человек ТАСС: 4 пропавших при взрыве в Сергиевом Посаде человек нашли, судьба 8 неизвестна Телеканал «360»

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В процессе разбора завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде спасатели узнали о местонахождении четырех человек, которых считали пропавшими без вести. Еще восемь разыскивают, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва», — сказал собеседник агентства.

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Пропавшими без вести остались, по информации экстренных служб, еще восемь.

Взрыв на складе пиротехники около Загорского оптико-механического завода произошел 9 августа, спустя два дня разбор завалов завершили. Пострадали 80 человек, из них 15 остались по актуальным на 10 августа данным остались в больнице. Очевидцы рассказали, что получили осколочные ранения и порезы. Один человек погиб.

Ударная волна повредила в Сергиевом Посаде 111 построек, в том числе 100 жилых домов. Местные жители создали стихийный мемориал.