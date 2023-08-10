10 августа 2023, 18:34
Стихийный мемориал организовали на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Жители Сергиева Посада создали стихийный мемориал на месте взрыва
На месте взрыва в Сергиевом Посади организовали стихийный мемориал, жители принесли красные гвоздики. По последней информации, жертвой ЧП стала одна женщина, более 70 человек пострадали, еще несколько числятся без вести пропавшими. В распоряжении «360» оказалось видео с места.
Неравнодушные жители и гости Сергиева Посада продолжили приносить цветы к месту взрыва. Днем 10 августа глава городского округа Дмитрий Акулов навестил в больнице пострадавших в результате ЧП. Под наблюдением врачей остаются 11 человек, медики борются за жизни еще троих пациентов.
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«Пожелали каждому скорейшего восстановления <…> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проявляет свою пастырскую заботу о тех, кто проходит лечение, и о жителях округа, которым довелось пережить ЧП», — отметил глава муниципалитета.
Он выразил благодарность главврачу Олегу Дмитриеву и всем медикам, которые оказывали помощь пострадавшим. По словам Акулова, в экстренном порядке развернули 40 коек, в том числе 10 — для тех, кто получил самые серьезные травмы.
Взрыв в Сергиевом Посаде
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