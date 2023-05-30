Эксклюзив 30 мая 2023, 19:20 Пострадавшая от беспилотника в Новой Москве женщина пришла в полицию Жительница квартиры в Новой Москве пострадала при атаке беспилотника Соцсети

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Во время атаки беспилотника на улице Атласова в Новой Москве пострадала жительница квартиры. Ее муж рассказал «360», что семья приехала в полицию.

«Мы сейчас находимся в полицейском участке поселения Московский», — сказал он.

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Женщина, по информации «360», получила травмы утром 30 мая при атаке беспилотником. На улице Атласова, 11 беспилотник врезался в дом на уровне последнего этажа, повредил бетонную плиту и выбил окна с 23-го по 25-й этажи. В одной из квартир находилась семья с пятилетним ребенком.

В общей сложности в результате ударов дронами по трем домам в Москве 30 мая пострадали два человека. Власти сообщили, что обошлось без тяжелых травм и разрушений.

На Москву направили восемь БПЛА, пять из них сбили в Подмосковье. Информацию об атаке официально подтвердило Минобороны России. В интернете появилось видео нападения. Следственный комитет начал расследование и поиск причастных.