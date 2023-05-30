Происшествия 30 мая 2023, 06:28 Семья с пятилетним ребенком находилась в момент взрыва в квартире в Новой Москве Shot: в жилом доме в Новой Москве утром 30 мая произошел взрыв РИА «Новости»

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В момент предполагаемого взрыва в многоэтажке в Новой Москве находилась семья с пятилетним ребенком. После случившегося они в состоянии шока эвакуировались, сообщил Telegram-канал Shot.

Хлопок произошел, по информации канала, на 25-м этаже многоэтажки на улице Атласова рано утром 30 мая. В момент ЧП в квартире находилась семья с пятилетним ребенком. Сразу после случившегося они в состоянии шока вышли, не дожидаясь спасателей.

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Ударная волна выбила окна на трех этажах и повредила плиту перекрытия. По предварительной информации, никто не пострадал. Территорию оцепили, специалисты обследовали крышу. Дом не газифицирован.

По информации канала, полиция проверит версию об атаке беспилотником. Местные жители нашли у дома обломки серого цвета, похожие на части БПЛА. Хлопок произошел на внешней стороне дома.

Главное управление МЧС России по Москве подтвердило, что спасателей вызвали в дом на улицу Атласную. Следов возгорания в квартире не нашли, только выбитые окна.