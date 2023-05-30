Происшествия 30 мая 2023, 09:32 Появилось видео утренней атаки беспилотниками Москвы Очевидцы показали видео утренней атаки беспилотниками Москвы и Подмосковья

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В Москве и Подмосковье утром 30 мая заметили несколько беспилотников. Дроны атаковали жилые дома. Очевидцы засняли, как БПЛА пролетали над столицей с областью. Кадры опубликовал RT в Telegram-канале.

По предварительным данным, в Подмосковье за утро сбили более 10 беспилотников. В Москве один беспилотник влетел в окно квартиры в многоэтажке на улице Профсоюзной улице, другой атаковал дом на Ленинском проспекте. Ранее «360» публиковал кадры с осколками упавшего дрона. БПЛА выбили окна также в здании в Новой Москве.

После атаки дронов повреждены несколько домов, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Людей из зданий эвакуировали.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал», — написал Собянин в Telegram-канале.

На местах происшествий работают экстренные службы и бригады скорой помощи. В городе заглушили сигналы спутниковой навигации, несколько улиц перекрыли. Как позже стало известно, столицу атаковали новыми неуязвимыми для подавителей сигнала беспилотниками. Следователи СК России устанавливают причастных к происшествию.