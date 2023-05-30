Важное 30 мая 2023, 08:38 Беспилотники атаковали Москву. Главное Мэр Собянин: при атаке БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал

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Ранним утром 30 мая несколько беспилотников атаковали Москву. Три дрона врезались в многоэтажки. Серьезно пострадавших нет, несколько зданий получили повреждения. Более десятка беспилотников сбили в Подмосковье. «360» ведет текстовую трансляцию происходящего.

09:34 Директор Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин опроверг информацию о том, что среди атаковавших Москву был украинский военный беспилотник UJ-22 Airborne. Он пояснил, что такие выводы многие сделали на основании появившегося в Сети видео, однако на нем, скорее всего, обычный частный самолет Cessna.

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09:27 Заявление Минобороны России:

09:19 Жительница дома на Ленинском проспекте рассказала «360», что жильцы не слышали взрывов и о прилете беспилотника она узнала только в пункте временного размещения. По ее словам, охранники, выводившие людей, сработали очень оперативно и грамотно.

09:10 Следователи СК начали расследовать факты падения беспилотников на здания в Москве. Устанавливаются причастные к атаке.

09:09 Жительница Профсоюзной улицы Евгения сообщила «360», что слышала звук удара об стену, который напугал собак, и жужжание беспилотника.

09:02 По предварительным данным СМИ, в атаке на Москву и Подмосковье задействовали около 30 беспилотников.

08:49 Среди применявшихся при атаке дронов — ударный UJ-22 Airborne, способный пролетать до 800 километров и нести до 20 килограммов, сообщил SHOT.

08:46 Аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в Росавиации.

08:45 Readovka добавила, что беспилотники, вероятно, запустили с приграничной территории Сумской области.

08:44 В небе над Москвой и Подмосковьем сбили около 25 БПЛА, сообщил канал Readovka.

08:42 По информации Собянина, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, людям помогли на месте.

08:40 В Одинцовском районе четыре беспилотника, летевших на высоте около 60 метров, зацепились за деревья и упали, пишут СМИ.

08:19 При атаке применяли беспилотники самолетного типа с аэродинамической схемой «Утка», как при налете на Краснодар, рассказал директор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин. Размах крыла такого дрона — минимум четыре метра, дальность полета — до тысячи километров.

08:12 План «Тайфун» ввели и в Московской области — источник SHOT.

08:03 В Москве стали глушить сигналы спутниковой навигации.

07:56 Московская полиция ввела план «Тайфун», подразумевающий сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий происшествий, — SHOT.

07:55 СМИ со ссылкой на источники заявили, что в дом на Ленинском проспекте врезался беспилотник с тремя взрывными устройствами. Взрывчатка не сдетонировала, из многоэтажки эвакуировали 300 человек, их направили в пункт временного размещения на территории ближайшей школы.

07:46 Собянин подтвердил эвакуацию из нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания БПЛА.

07:45 Атака дрона на Ленинском проспекте повлияла на движение транспорта.

07:42 По информации источника SHOT, 13 беспилотников сбили на пути к целям — в Красногорском районе, Истринском районе, Рублевке и Новой Москве, еще три попали в жилые дома.

07:41 Губернатор Андрей Воробьев сообщил о работе системы ПВО и о том, что на подлете к Москве сбили еще несколько беспилотников.

07:39 По данным источников СМИ, только над Рублевкой сбили пять БПЛА.

07:28 При ударе дрона по многоэтажке на Профсоюзной чудом не сдетонировал кумулятивный заряд КЗ-6, написал SHOT. Также, по его данным, одной из жительниц стало плохо и потребовалась скорая помощь.

07:21 Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения, никто серьезно не пострадал. Все экстренные службы города выехали на места происшествий.

07:18 В Подмосковье за утро сбили более 10 беспилотников, сообщил Telegram-канал Baza. Часть дронов зацепились за деревья и провода.

07:12 По предварительным данным, летевший над Новой Ригой дрон сбили.

06:55 Система ПВО сработала в Одинцове.

06:00 Охрана разбудила всех жильцов дома на Ленинском проспекте и сообщила о происшествии. Людей эвакуировали, территорию оцепили.

05:21 Еще один беспилотник врезался в многоэтажку на улице Профсоюзной. Часть коптера и баллон влетели в квартиру. Обломки дрона нашли на газоне у подъезда. Территорию оцепили, на место выехали экстренные службы. Жильцов эвакуировали.

04:16 На улице Атласова в Новой Москве случился взрыв, беспилотник выбил стекла на трех этажах 25-этажного дома. В одной из квартир находилась семья с пятилетним ребенком. Никто не пострадал. Территорию оцепили.

04:00 Беспилотник атаковал дом на Ленинском проспекте в Москве. Комната оказалась разрушена. Хозяйка в тот момент была дома и эвакуировалась сама. Очевидцы сообщили о разливе керосина.