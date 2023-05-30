Эксклюзив 30 мая 2023, 07:43 Беспилотник в Новой Москве выбил окна на трех этажах Причиной взрыва в жилом 25-этажном доме в Новой Москве мог стать беспилотник Telegram

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Стекла и плита 25-этажного дома в Новой Москве получили повреждения после того, как в них врезался неопознанный предмет. Выяснением причины ЧП занялась полиция, сообщил источник «360».

Вызов на улицу Атласова, 11 поступил 30 мая в 04:16. Пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждения плиты с внешней стороны улицы панельного дома на уровне 25 этажа, окон и балконного остекления квартир с 23 по 25-й этажи.

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Предмет столкновения, по словам источника, неизвестен. Причину установят приехавшие сотрудники полиции. В момент удара в квартире на последнем этаже находились три человека, в том числе пятилетний ребенок. Они не пострадали и самостоятельно вышли до приезда спасателей. Ситуационные обращения из других квартир не поступали.

Представитель экстренных служб подтвердил ТАСС, что причиной ЧП мог стать беспилотник. Возле дома нашли обломки предполагаемого дрона.

Другие БПЛА, по информации источника и СМИ, врезались в окна квартир на улице Профсоюзной в Юго-Западном административном округе Москвы и Ленинском проспекте, а в Одинцове и некоторых других населенных пунктах Подмосковья услышали громкие звуки.