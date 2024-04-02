Происшествия 02 апреля 2024, 20:09 ООН прокомментировала атаку украинских дронов в Татарстане ООН: мы против атак на гражданскую инфраструктуру РИА «Новости»

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В ООН отреагировали на атаку украинских беспилотников в Татарстане. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что выступает против ударов по гражданским объектам, сообщило РИА «Новости».

«Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Дюжаррик.

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Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. На одном из НПЗ вспыхнул пожар, под удар также попало общежитие.

Число пострадавших из-за атаки дронов в Татарстане выросло до 13 человек. Восемь человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Ответственность за случившееся на себя взяло ГУР Минобороны Украины. Причем появлялись данные, будто беспилотники запустили с территории Казахстана. Но Минобороны республики опровергло эту информацию. Следственный комитет России займется расследованием.

Ранее в МИД Франции оправдали атаки Украины на нефтяные объекты России. В министерстве заявили, что ВСУ действовали якобы в рамках легитимной обороны.