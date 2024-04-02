02 апреля 2024, 20:09
ООН прокомментировала атаку украинских дронов в Татарстане
ООН: мы против атак на гражданскую инфраструктуру
В ООН отреагировали на атаку украинских беспилотников в Татарстане. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что выступает против ударов по гражданским объектам, сообщило РИА «Новости».
«Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал Дюжаррик.
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Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. На одном из НПЗ вспыхнул пожар, под удар также попало общежитие.
Число пострадавших из-за атаки дронов в Татарстане выросло до 13 человек. Восемь человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести.
Ответственность за случившееся на себя взяло ГУР Минобороны Украины. Причем появлялись данные, будто беспилотники запустили с территории Казахстана. Но Минобороны республики опровергло эту информацию. Следственный комитет России займется расследованием.
Ранее в МИД Франции оправдали атаки Украины на нефтяные объекты России. В министерстве заявили, что ВСУ действовали якобы в рамках легитимной обороны.
Беспилотники
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ООН
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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