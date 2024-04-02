Мир 02 апреля 2024, 19:15 Казахстан опроверг слухи о запуске БПЛА со своей территории по Татарстану МО Казахстана опровергло слухи об ударах БПЛА с территории страны по Татарстану РИА «Новости»

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Утверждения, что атаковавшие объекты в Татарстане беспилотники якобы запустили с территории Казахстана, не соответствуют действительности. Об этом сообщило Минобороны республики.

«Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — отметили в сообщении.

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Подобные фейки направлены на дискредитацию страны. Граждан и СМИ попросили не реагировать на распространяемые слухи и доверять официальным источникам информации.

В результате атаки украинских дронов на объекты в Татарстане пострадали 13 человек. Взрыв произошел в ОЭЗ «Алабуга». Все раненые являются студентами. Пострадавших доставили в местную больницу.