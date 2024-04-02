Важное 02 апреля 2024, 10:01 Пожар вспыхнул на заводе «Танеко» после атаки дрона Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске, начался пожар РИА «Новости»

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В Нижнекамске беспилотник атаковал современный нефтеперерабатывающий комплекс. На предприятии вспыхнул пожар, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

«Беспилотник атаковал завод „Танеко“, входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс», — рассказал собеседник агентства.

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Пожар, который возник в результате атаки дрона-камикадзе, удалось потушить за 20 минут. Производственный процесс не нарушен.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске ранним утром 2 апреля. Под удар также попало общежитие. По последним данным, пострадали семь человек. Минимум троих госпитализировали. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Ранее появилось видео атаки беспилотника самолетного типа в Елабуге. На записи слышны истошные крики людей, заметивших летящий дрон. Когда БПЛА рухнул, в воздух поднялось облако огня и дыма, разлетелись осколки.