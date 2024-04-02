Важное 02 апреля 2024, 08:43 Два человека пострадали при ударе дронов по общежитию «Алабуги»

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Два дрона атаковали общежитие «Алабуги» в Татарстане. Пострадали два человека, сообщили в Telegram-канале особой экономической зоны.

«Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены», — передали в ОЭЗ «Алабуга».

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По данным портала Inkazan, пострадали здания общежитий местного политехнического колледжа. Находившиеся в помещениях люди эвакуировались на улицу.

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений нет. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее власти Украины сообщали, что у ВСУ есть дроны с дальностью полета более 1000 километров. К концу года у республики могут появиться первые беспилотники с искусственным интеллектом.