Происшествия 15 мая 2023, 20:14 Мужу Блиновской запретили пользоваться интернетом Суд запретил мужу Блиновской пользоваться средствами связи и интернетом Prt Scr Елена Блиновская / YouTube

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Пресненский районный суд столицы избрал в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Блиновскому запретили общаться с участниками уголовного судопроизводства по уголовному делу, кроме жены Елены Блиновской. Также мужчине нельзя отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и интернетом.

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Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Блиновскому. Его подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии следствия, супружеская пара через подконтрольные фирмы, применяющие специальные налоговые режимы, дробила бизнес и занижала свой доход.

Елена Блиновская находится под домашним арестом до 26 июня. Генпрокуратуру попросили заблокировать счета и соцсети блогера. При этом арестованная Блиновская продолжила зарабатывать на своих проектах, несмотря на ограничение свободы.

Задержания российских блогеров продолжат, если Федеральная налоговая служба предоставит материалы об их возможных долгах. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил также проверить коучей и тренеров личностного роста на профпригодность.

Ранее появлялась информация, что налоговая служба заподозрила известного блогера Ольгу Нечаеву в неуплате налогов на 10 миллионов рублей. Причиной стали бизнес-схемы с онлайн-курсами.