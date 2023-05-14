Общество 14 мая 2023, 21:33 Навыки блогеров-коучей предложили проверить Бастрыкин предложил внести в законопроект о просветительской деятельности проверку коучей РИА «Новости»

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Проводящих курсы личностного роста блогеров и коучей нужно проверять на знание предмета и требовать подтверждения их компетенций. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект о просветительской деятельности. Документ предусматривает, что владелец площадки может попросить от лектора предоставить полную информацию о своей программе, а также сообщить о своей работе в федеральные органы власти.

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«Было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей, которые осуществляют такую деятельность», — заявил Бастрыкин о блогерах и коучах.

Председатель СК пояснил, что рекламирующие свои курсы на страницах в социальных сетях ориентируются прежде всего на людей, которые хотят быстро достичь своих целей самыми простыми методами.

«Возникает вопрос: насколько компетентны те, кто продает подобные курсы. Ведь когда вы получаете высшее образование или занимаетесь спортом с тренером, предполагается, что вас обучают профессионалы в своей области, применяющие к тому же определенные методики преподавания», — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что предлагающие свои услуги блогеры часто захватывают внимание потенциальных клиентов своим роскошным образом жизни, выставленном на показ. Но считать это подтверждением навыков помощи в саморазвитии нельзя.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил, что организатор «Марафонов желаний» блогер Елена Блиновская за время расследования уголовного дела погасила только 10 миллионов рублей из общей задолженности по налогам, которая составляет более 918 миллионов рублей.