Общество 15 мая 2023, 16:02 Муж Блиновской стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов СК предъявил обвинения мужу Блиновской за соучастие в неуплате налогов Блогер Елена Блиновская после заседания Пресненского суда Москвы / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет РФ предъявил обвинение супругу блогера Елены Блиновской Алексею в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов с 2019 по 2021-й год. В этом ей содействовали супруг и ряд неустановленных лиц. Через подконтрольные фирмы, применяющие специальные налоговые режимы, они дробили бизнес и занижали свой доход. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Реклама

«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений», — добавили в СКР.

Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов, а также в незаконной легализации денежных средств. Суд отправил ее под домашний арест и запретил пользоваться мобильной связью и интернетом.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 миллионов рублей долгов по налогам. Руководитель ведомства эту сумму назвал мизерной.