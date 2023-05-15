15 мая 2023, 16:02
Муж Блиновской стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов
СК предъявил обвинения мужу Блиновской за соучастие в неуплате налогов
Следственный комитет РФ предъявил обвинение супругу блогера Елены Блиновской Алексею в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов с 2019 по 2021-й год. В этом ей содействовали супруг и ряд неустановленных лиц. Через подконтрольные фирмы, применяющие специальные налоговые режимы, они дробили бизнес и занижали свой доход. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.
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«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению иных экономических преступлений», — добавили в СКР.
Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов, а также в незаконной легализации денежных средств. Суд отправил ее под домашний арест и запретил пользоваться мобильной связью и интернетом.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 миллионов рублей долгов по налогам. Руководитель ведомства эту сумму назвал мизерной.
Уголовное дело
Налоги
Следственный комитет России
Задержание блогера Елены Блиновской
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