Криминал 14 мая 2023, 13:05 Генпрокуратуру попросили заблокировать счета и соцсети Елены Блиновской Общественник Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать счета Блиновской РИА «Новости»

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественник Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать счета и соцсети блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил RT со ссылкой на документ.

«Судя по тому, что бизнес работает бесперебойно, марафонщица уверена, что ей все сойдет с рук», — уточнил Бородин в заявлении на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

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Он напомнил, что на сайте Блиновской до сих пор можно купить любой ее марафон. Под домашним арестом блогер смогла заработать пять миллионов рублей только на новости о повышении стоимости ее курсов.

Ранее представитель проекта по борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в надзорное ведомство с просьбой проверить команду Блиновской на возможные нарушения.

Блиновская находится под домашним арестом до 26 июня. Ей предъявили обвинение в отмывании денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.