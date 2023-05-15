Знаменитости 15 мая 2023, 06:01 Следком анонсировал новые проверки в отношении блогеров Глава СКР Бастрыкин: при поступлении материалов от ФНС пройдут новые проверки блогеров Пресс-служба Следственного комитета

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Задержания российских блогеров продолжат, если Федеральная налоговая служба предоставит материалы об их возможных долгах. Новые расследования анонсировал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что специалисты начали проверки в отношении еще нескольких известных российских блогеров. Глава Следкома подтвердил, что громкие дела возможны, если налоговые органы предоставят материалы о признаках налоговых преступлений.

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«Нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал он.

Александр Бастрыкин также предложил проверить коучей и тренеров личностного роста на профпригодность, установить требования к их компетенции.

В поле зрения следственных органов из-за неуплаты налогов и отмывании денег уже попали организатор марафонов Елена Блиновская, создатель курсов по продвижению Александра Митрошина, супруги Валерия и Артем Чекалины.